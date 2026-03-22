Cina: Hefei si è rinnovata seguendo le esigenze dei cittadini (3)

HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata con un drone il 31 gennaio 2026 mostra la via antica di Modian, a Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Cogliendo il rinnovamento urbano come opportunità, negli ultimi anni la città di Hefei si è adoperata per individuare le esigenze pubbliche ed esplorare un percorso di rinnovamento urbano che tenga conto sia del patrimonio della città vecchia sia della vitalità moderna, sulla base del quale numerosi luoghi del passato sono stati rivitalizzati.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).