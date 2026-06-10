Cina: Hebei, prodotti culturali e creativi veicolano il fascino di Hengshui (1)

HENGSHUI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Xu Xiaoyi, erede a livello municipale della tecnica delle xilografie di Capodanno di Wuqiang, lavora a un’opera presso il museo dedicato a quest’arte, nella contea di Wuqiang a Hengshui, nella provincia settentrionale cinese dell’Hebei, il 6 giugno 2026. Negli ultimi anni sono stati compiuti diversi sforzi per tramandare e promuovere i patrimoni culturali immateriali originari di Hengshui. Al contempo, i prodotti culturali e creativi derivati continuano a raggiungere i mercati esteri, fungendo da veicolo del fascino culturale di Hengshui.

-Foto XInhua-

(ITALPRESS)