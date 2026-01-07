Cina: Harbin ospita il Global Mayors Dialogue (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei rappresentanti apprendono informazioni sulle opere del patrimonio culturale immateriale durante la sessione principale del “Global Mayors Dialogue in Harbin”, tenutasi nell’omonima città della provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 7 gennaio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
