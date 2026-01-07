Cina: Harbin ospita gara di sculture di neve con artisti da 13 Paesi (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un concorrente lavora a una scultura di neve presso il complesso per l’Esposizione artistica internazionale di sculture di neve dell’isola di Sun a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 7 gennaio 2026.
La 28esima edizione della competizione internazionale è iniziata martedì nella città, attirando 25 squadre di scultori di neve provenienti da 13 Paesi. Diverse opere scultoree realizzate con questo materiale hanno iniziato a prendere forma mercoledì.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
