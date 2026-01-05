Cina: Harbin, al via 42esimo festival internazionale di ghiaccio e neve (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 5 gennaio 2026, mostra uno spettacolo pirotecnico presso l’Harbin Ice-Snow World, nell’omonima città della provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. La 42esima edizione del Festival internazionale del ghiaccio e della neve di Harbin ha preso il via qui lunedì.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]