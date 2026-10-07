Cina: Hangzhou, turisti visitano museo delle rovine del Palazzo Deshou (3)

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone posano per delle foto all’esterno del Museo delle rovine del palazzo Deshou della dinastia Song meridionale a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 6 ottobre 2026. Durante le vacanze per la Festa nazionale, turisti provenienti da tutto il Paese hanno visitato il museo per ammirarne le attrazioni culturali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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