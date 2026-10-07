Kallas in visita in Libano, previsti incontri con Aoun e Salam

IPA85831144 - BRUSSELS - European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas arrives for the first day of the European Council. The leaders of the EU countries are meeting to discuss, among other things, Ukraine and the Middle East. JONAS ROOSENS / ANP netherlands out - belgium out(Photo by JONAS ROOSENS/ANP/Sipa USA)

ROMA (ITALPRESS) – L’Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, si recherà in visita in Libano oggi e domani. Oggi è previsto l’incontro di Kallas con la ministra degli Affari sociali libanese, Hanine El Sayed. Domani, l’Alto rappresentante terrà incontri bilaterali con il presidente del Libano, Joseph Aoun, e con il primo ministro libanese Nawaf Salam. In agenda anche gli incontri con il presidente del Parlamento, Nabih Berri, e con il ministro degli Affari esteri, Youssef Rajji.

L’incontro con il ministro degli Affari esteri sarà seguito da una conferenza stampa congiunta, prevista indicativamente per le 12:45 (ora locale di Beirut). Nel corso della visita, l’Alto rappresentante incontrerà il ministro della Difesa, Michel Menassah, e parteciperà alla cerimonia di consegna di attrezzature nell’ambito dello Strumento europeo per la pace. Si recherà inoltre al porto di Beirut insieme al ministro dei Trasporti, Fayez Rasamny.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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