ROMA (ITALPRESS) – L’Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, si recherà in visita in Libano oggi e domani. Oggi è previsto l’incontro di Kallas con la ministra degli Affari sociali libanese, Hanine El Sayed. Domani, l’Alto rappresentante terrà incontri bilaterali con il presidente del Libano, Joseph Aoun, e con il primo ministro libanese Nawaf Salam. In agenda anche gli incontri con il presidente del Parlamento, Nabih Berri, e con il ministro degli Affari esteri, Youssef Rajji.

L’incontro con il ministro degli Affari esteri sarà seguito da una conferenza stampa congiunta, prevista indicativamente per le 12:45 (ora locale di Beirut). Nel corso della visita, l’Alto rappresentante incontrerà il ministro della Difesa, Michel Menassah, e parteciperà alla cerimonia di consegna di attrezzature nell’ambito dello Strumento europeo per la pace. Si recherà inoltre al porto di Beirut insieme al ministro dei Trasporti, Fayez Rasamny.

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