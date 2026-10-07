Colpita una petroliera nello stretto di Hormuz, evacuato l’equipaggio

ROMA (ITALPRESS) – L’aeronautica militare dell’Oman ha evacuato 10 membri dell’equipaggio di una petroliera battente bandiera panamense in seguito a un attacco nello Stretto di Hormuz. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa omanita, riporta Al Jazeera, la petroliera On Peace è stata colpita martedì a 9 miglia nautiche (circa 17 km) dalla città portuale omanita di Limah. L’attacco ha provocato un incendio a bordo della nave.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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