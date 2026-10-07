SPALATO (CROAZIA) (ITALPRESS) – I leader dei nove Paesi mediterranei dell’Unione europea sono riuniti oggi a Spalato per il vertice del MED9, ospitato dal premier croato Andrej Plenkovic, nel quadro della presidenza croata del formato. Al centro dei lavori sono sicurezza e migrazioni, energia, competitività, ambiente e gestione delle risorse idriche, questioni demografiche e rapporti con il vicinato meridionale. Il vertice si svolge inoltre a pochi giorni dal Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre e offre ai nove Paesi l’occasione per confrontarsi sui principali dossier dell’agenda Ue.

La giornata si apre con un bilaterale tra Plenkovic e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, seguito dall’incontro tra il premier croato e il presidente francese Emmanuel Macron. Successivamente è previsto l’arrivo dei capi di Stato e di governo e a stretto giro la foto di famiglia.

I lavori iniziano con la prima sessione, intitolata “Un Mediterraneo resiliente nel cuore di un’Europa più forte”. Segue la seconda sessione, “Partenariato per un Mediterraneo sostenibile e prospero”, alla quale partecipano anche il principe sovrano di Monaco Alberto II e il principe ereditario giordano Al Hussein bin Abdullah II.

Al termine delle due sessioni è previsto il pranzo di lavoro dedicato agli “orizzonti geopolitici e geoeconomici incerti in Medio Oriente”, con la partecipazione del principe ereditario giordano e la presenza di Alberto II. La conferenza stampa conclusiva dei capi di Stato e di governo chiude i lavori. Tra le priorità indicate dalla presidenza croata figurano la sicurezza delle frontiere esterne dell’Ue, la gestione dei flussi migratori, la sicurezza energetica, la transizione e la competitività, la protezione dell’ambiente, la gestione dell’acqua e i rapporti con il vicinato meridionale.

Al vertice prendono parte il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Macron, il premier spagnolo Pedro Sanchez, il premier greco Kyriakos Mitsotakis, il presidente cipriota Nikos Christodoulides, il premier portoghese Luis Montenegro, il premier maltese Robert Abela e il primo ministro sloveno Janez Jansa. Partecipano inoltre von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Suica. Il vertice dovrebbe concludersi con una dichiarazione comune dei nove Paesi.

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(ITALPRESS).