ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-myung, ha accolto con favore la visita del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi a Seul, la prima del capo di Stato egiziano in Corea del Sud dopo dieci anni.

In un messaggio pubblicato sul suo account ufficiale sulla piattaforma X, Lee Jae-myung ha dato il benvenuto ad Al Sisi, definendolo un “ospite illustre” della Repubblica di Corea.

Il presidente sudcoreano ha ricordato il dialogo avuto con Al Sisi al Cairo lo scorso anno, sottolineando l’importanza del nuovo incontro a Seul. Ha inoltre auspicato che la “miracolo del fiume Han” e la “miracolo del Nilo” possano unirsi per promuovere ulteriormente la prosperità condivisa dei due Paesi.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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