Dall’Arabia Saudita pieno sostegno al governo legittimo dello Yemen

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri saudita, terminato in nottata e presieduto dal principe ereditario Mohammed bin Salman, ha riaffermato il “pieno sostegno” al Consiglio di leadership presidenziale e al governo legittimo yemenita, nonché al popolo dello Yemen, “per porre fine al colpo di Stato e restituire lo Stato e le sue istituzioni alla milizia terroristica Houthi”. Lo riporta l’agenzia di stampa saudita “Spa”.

Il governo di Riyadh ha accusato gli Houthi di aver scelto “l’escalation militare come alternativa alla pace”, aggravando la sofferenza umanitaria ed economica del Paese e continuando a minacciare la regione e la navigazione nel Mar Rosso meridionale e nello Stretto di Bab el-Mandeb.

Il Consiglio ha inoltre accolto con favore le conclusioni della riunione straordinaria del Comitato strategico politico e difensivo dell’Alleanza difensiva della Mecca, che ha ribadito la solidarietà tra i tre Paesi e l’impegno a “attivare la deterrenza collettiva” e a passare “immediatamente all’attuazione pratica degli obblighi di difesa comune” dopo gli attacchi “scellerati” contro il Regno, che hanno colpito anche La Mecca, Medina e obiettivi civili ed economici.

All’inizio della seduta il principe ereditario ha informato i ministri del suo incontro con il presidente siriano Ahmed al-Sharaa, durante il quale sono state esaminate le prospettive delle relazioni bilaterali e gli sviluppi regionali. Il Consiglio ha poi espresso apprezzamento per il discorso annuale del re Salman bin Abdulaziz all’apertura della terza sessione della nona legislatura del Consiglio della Shura, che ha ribadito i principi fondamentali dello Stato, i risultati di Vision 2030 e le posizioni di politica estera del Regno.

Ha inoltre lodato il ruolo della Shura nel sostegno allo sviluppo e nella riforma legislativa. I ministri hanno infine preso atto delle stime preliminari del bilancio per il prossimo anno finanziario, ritenute conferma della solidità e della flessibilità dell’economia saudita, e hanno sottolineato l’importanza delle conferenze internazionali ospitate dal Regno e della Giornata mondiale degli insegnanti.

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