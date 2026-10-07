ROMA (ITALPRESS) – Almeno due persone sono rimaste uccise nell’attacco missilistico e con droni sferrato dalla Russia nella notte del 7 ottobre contro Kiev, in concomitanza con il 74° compleanno del presidente russo Vladimir Putin. Lo ha riferito l’amministrazione militare della città di Kiev secondo quanto riporta del Kyiv Independent. Le due vittime si sono registrate nel distretto di Darnytskyi, nella capitale.

Diverse esplosioni sono state udite per la prima volta a Kiev intorno alle 3:15 ora locale, dopo che l’aeronautica militare ucraina aveva precedentemente avvertito dell’avvicinamento di diversi bombardieri russi Tu-95 al confine. “I missili cadono uno dopo l’altro. Almeno 10-12 esplosioni, a quanto posso contare. Si sente un gran frastuono in centro città”, ha raccontato Tim Zadorozhnyy del Kyiv Independent. Altri giornalisti del Kyiv Independent hanno descritto scioperi nel quartiere di Podil a Kiev, con fiamme e fumo visibili nella capitale. Due ore dopo, alle 5:15 del mattino, si sono udite nuovamente delle esplosioni, in concomitanza con una seconda ondata di attacchi missilistici.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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