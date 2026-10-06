Protesta degli studenti in Francia, scontri a Parigi. Lecornu “Violenza inaccettabile”

IPA89371324 - Paris, France, October 6, 2026 High school students march from Place de la République to Place de la Nation as part of nationwide protests over learning conditions. Since late September, students have blocked school entrances to protest teacher shortages, overcrowded schedules, deteriorating facilities and classrooms poorly adapted to high temperatures.//ALPEYRIEJONATHAN_SIPA.00148/Credit:Jonathan Alpeyrie/SIPA/2610061853

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sono esplose le tensioni al corteo degli studenti a Parigi, nell’area di Place de la Nation. Secondo quanto riferisce Le Parisien, sono state viste delle persone incappucciate lanciare oggetti, pietre e fumogeni contro la polizia. Gli agenti hanno replicato con il lancio di lacrimogeni, sempre secondo i media francesi. Il premier Sebastien Lecornu, intervenendo all’Assemblea nazionale, ha dichiarato che dall’inizio delle proteste studentesche si contano un migliaio di feriti in tutta la Francia, di cui 215 studenti e 85 operatori scolastici.

Secondo Lecornu è il bilancio “più alto degli ultimi decenni” per quanto riguarda il personale scolastico ferito. Il primo ministro ha poi definito “inaccettabile” la violenza che è esplosa nelle manifestazioni e ha disposto la chiusura dei licei nel fine settimana, per permettere ai dirigenti scolastici di avere il tempo per “la democrazia interna” degli istituti. Lecornu ha infine accusato la sinistra radicale di fomentare il caso nel Paese in un periodo pre-elettorale.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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