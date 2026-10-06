Protesta degli studenti in Francia, scontri a Parigi. Lecornu “Violenza inaccettabile”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sono esplose le tensioni al corteo degli studenti a Parigi, nell’area di Place de la Nation. Secondo quanto riferisce Le Parisien, sono state viste delle persone incappucciate lanciare oggetti, pietre e fumogeni contro la polizia. Gli agenti hanno replicato con il lancio di lacrimogeni, sempre secondo i media francesi. Il premier Sebastien Lecornu, intervenendo all’Assemblea nazionale, ha dichiarato che dall’inizio delle proteste studentesche si contano un migliaio di feriti in tutta la Francia, di cui 215 studenti e 85 operatori scolastici.

Secondo Lecornu è il bilancio “più alto degli ultimi decenni” per quanto riguarda il personale scolastico ferito. Il primo ministro ha poi definito “inaccettabile” la violenza che è esplosa nelle manifestazioni e ha disposto la chiusura dei licei nel fine settimana, per permettere ai dirigenti scolastici di avere il tempo per “la democrazia interna” degli istituti. Lecornu ha infine accusato la sinistra radicale di fomentare il caso nel Paese in un periodo pre-elettorale.

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