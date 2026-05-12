Cina: Hangjin Banner promuove progetti per contrastare desertificazione (3)

ORDOS (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un uomo lavora nel deserto del Kubuqi, nello Hangjin Banner di Ordos, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, il 12 maggio 2026. Negli ultimi anni, lo Hangjin Banner ha portato avanti con costanza iniziative per il controllo della sabbia, realizzando una serie di progetti per contrastare la desertificazione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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