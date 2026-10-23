Cina: Hainan, un polo per l’istruzione internazionale a Lingshui (1)

LINGSHUI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un docente straniero tiene una lezione di progettazione grafica presso l’Hainan International College della Minzu University, nella Zona pilota per l’innovazione dell’istruzione internazionale Li’an di Lingshui, nella contea autonoma Li di Lingshui, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 22 ottobre 2026.

I lavori di costruzione della zona pilota, considerata il fulcro cinese dell’apertura e dell’innovazione nel campo dell’istruzione, sono iniziati nel 2020. Finora, oltre 30 rinomati college e università nazionali e internazionali si sono insediati qui. La zona pilota promuove e incoraggia la gestione di istituti indipendenti al suo interno da parte di università straniere di alto livello. Adotta un modello innovativo in cui tutte le università dispongono di propri edifici, ma condividono strutture comuni, tra cui la biblioteca, gli impianti sportivi e gli edifici per la didattica.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)