DONFANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una pala per turbine eoliche viene sollevata per l’installazione nella base di Dongfang del Ming Yang Smart Energy Group, nella città di Dongfang, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 22 ottobre 2026. Negli ultimi anni, la provincia ha continuato a promuovere lo sviluppo e l’utilizzo delle energie pulite, sostenendo attivamente l’industria manifatturiera legata alle energie verdi e promuovendo la transizione verde del settore energetico e l’ammodernamento industriale.

-Foto Xinhua-

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