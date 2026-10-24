DONGFANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata con un cellulare, mostra degli addetti al lavoro in un centro di coordinamento della Huaneng Hainan Changjiang Nuclear Power Co., Ltd., nella contea autonoma Li di Changjiang, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 22 ottobre 2026. Negli ultimi anni, la provincia ha continuato a promuovere lo sviluppo e l’utilizzo delle energie pulite, sostenendo attivamente l’industria manifatturiera legata alle energie verdi e promuovendo la transizione verde del settore energetico e l’ammodernamento industriale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).