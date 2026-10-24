Cina: Hainan promuove le energie pulite e la transizione verde (1)

(261023) -- DONGFANG, Oct. 23, 2026 (Xinhua) -- This photo taken with a mobile phone shows staff members working at a coordination center of Huaneng Hainan Changjiang Nuclear Power Co., Ltd. in Changjiang Li Autonomous County, south China's Hainan Province, Oct. 22, 2026. In recent years, Hainan has continued to advance the development and utilization of clean energy, actively fostered the green energy manufacturing industry, and promoted the green transition of energy and industrial upgrading. (Xinhua/Guo Cheng)

DONGFANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata con un cellulare, mostra degli addetti al lavoro in un centro di coordinamento della Huaneng Hainan Changjiang Nuclear Power Co., Ltd., nella contea autonoma Li di Changjiang, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 22 ottobre 2026. Negli ultimi anni, la provincia ha continuato a promuovere lo sviluppo e l’utilizzo delle energie pulite, sostenendo attivamente l’industria manifatturiera legata alle energie verdi e promuovendo la transizione verde del settore energetico e l’ammodernamento industriale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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