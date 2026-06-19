Cina: Hainan, da dicembre gestiti oltre 1,6mln transiti in ingresso e uscita (1)

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei passeggeri in arrivo vengono sottoposti alle procedure di frontiera presso una stazione di ispezione allo Sanya Phoenix International Airport di Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 17 giugno 2026. Il mercato del turismo in entrata a Hainan è in crescita costante da quando sono state avviate le operazioni doganali speciali su tutta l’isola, il 18 dicembre dello scorso anno. Secondo la Stazione generale di controllo dell’immigrazione di Haikou, le autorità preposte al controllo delle frontiere hanno gestito oltre 1,654 milioni di ingressi e uscite tra il 18 dicembre 2025 e il 18 giugno 2026, registrando un aumento del 31,2% su base annua. Tra questi, 913.000 erano stranieri, in crescita del 36,1% anno su anno.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)