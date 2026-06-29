TONGREN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni concorrenti preparano delle specialità locali durante un evento dedicato ai “sapori dei villaggi” nella contea di Shiqian della città di Tongren, nella provincia sudoccidentale cinese del Guizhou, il 28 giugno 2026.

Nel fine settimana, nella contea di Shiqian si è svolta una serie di eventi dedicati ai “sapori dei villaggi”. Oltre dieci squadre provenienti da villaggi o comunità locali si sono sfidate in gare culinarie utilizzando ingredienti del territorio, tra cui il tè al muschio di Shiqian e prodotti stagionali. Si sono tenute anche sfilate dedicate al patrimonio culturale immateriale, competizioni ricreative e altre attività per valorizzare la cucina locale e le tradizioni rurali.

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