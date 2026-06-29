Il presidente del Parlamento del Libano “L’accordo con Israele non verrà attuato”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Parlamento libanese e leader del partito Amal, alleato di Hezbollah, Nabih Berri, afferma che l’accordo quadro tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti non verrà approvato in quanto non garantisce i diritti del Libano.

“Questo accordo non verrà approvato e non verrà attuato nella sua forma attuale”, dichiara Berri in un comunicato diffuso dal suo partito, il movimento Amal, aggiungendo che si tratta di “un accordo di ‘dittature’, non di un accordo che tutela i diritti del Libano”. L’accordo raggiunto venerdì apre la strada alla pace tra Libano e Israele e subordina il ritiro israeliano dal Libano al disarmo di Hezbollah.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).