MONZA (ITALPRESS) – Il Monza festeggia il rientro in campo di capitan Pessina con una vittoria per 3-0 in casa con la Fiorentina. Sono una doppietta del solito Varela, autore anche di uno splendido gol di tacco, e una rete di Robinson a mettere il sigillo sui tre punti per la neopromossa, che torna a vincere dopo 4 sconfitte di fila.

La prima occasione è per gli ospiti, quando al 6′ Thiam sbaglia il rinvio e consegna la palla a Oulaì, il quale ci prova con il destro ma il portiere recupera la posizione e salva in corner. L’estremo difensore italo-senegalese è di nuovo chiamato alla parata al 21′, quando respinge in tuffo un tiro dalla distanza di Jimènez. Al 28′, Vanoli perde Viery per un infortunio muscolare. Al suo posto entra Ranieri. Il primo squillo dei brianzoli arriva al 36′, quando Birindelli si allarga troppo sul destro e ci prova con una conclusione sul primo palo, ma De Gea è attento e devia in angolo. Thiam ci mette nuovamente i guantoni al 42′, respingendo una conclusione da lontano di Joao Mario. La svolta giunge un minuto più tardi, ma sul fronte opposto. Varela ci prova con un destro ravvicinato, trovando una deviazione con il braccio di Oulaì. L’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Varela, che spiazza De Gea portando in vantaggio i suoi e firmando la decima rete del suo straordinario campionato. Il primo tempo si chiude sull’1-0. Al 5′ della ripresa è il neo entrato Njie a tentare uno scavetto su Thiam in uscita, ma il portiere salva in corner. Un minuto più tardi, i biancorossi siglano il raddoppio. Pessina riceve palla sulla sinistra, mette in area un rasoterra pescando il solito Varela, che con uno spettacolare colpo di tacco infila la palla nell’angolino lontano trafiggendo De Gea. I toscani accusano il colpo e al 14′ subiscono il 3-0. Robinson si lancia su un pallone vagante a centro area, calcia con il destro e trafigge De Gea sotto la traversa dopo aver trovato la deviazione favorevole di un avversario. A nulla valgono le proteste avversarie per un presunto fallo subìto in precedenza a inizio azione. La viola sfiora il 3-1 al 23′ quando il neo entrato Beto anticipa secco di testa Thiam in uscita, ma spedisce a lato da ottima posizione vanificando un ottimo cross di Jimènez. L’attaccante ex Udinese ci riprova al 41′, ma la sua torsione di testa centra il palo esterno. Sarà l’ultima emozione del match. Grazie a questa vittoria, il Monza sale a quota 10 e si porta fuori dalle zone pericolose della classifica. La Fiorentina resta invece ferma a 9.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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