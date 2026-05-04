HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei ricercatori svolgono attività di sviluppo di algoritmi per robot e di verifica tramite simulazione virtuale presso la Youibot Robotics Co., Ltd. a Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 29 aprile 2026. Con sede a Hefei, la Youibot Robotics si concentra sulla produzione di robot industriali, su ricerca e sviluppo nel campo della robotica e su soluzioni robotiche di IA incarnata. Con un team centrale composto da membri la cui età media è di appena 28 anni, l’azienda è profondamente integrata nella crescente industria robotica della città, dove un numero sempre maggiore di giovani talenti sta guidando lo sviluppo industriale futuro.

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