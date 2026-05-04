ROMA (ITALPRESS) – Sarebbero in corso contatti per organizzare un terzo incontro preparatorio per i colloqui fra Libano e Israele tra l’ambasciatrice libanese negli Stati Uniti, Nada Hamadeh Mouawad, e il suo omologo israeliano, Yechiel Leiter. Lo scrive il quotidiano saudita Al-Sharq Al-Awsat, citando una fonte ministeriale, secondo cui Washington sta facendo “ogni sforzo per ospitare il terzo incontro questa settimana, possibilmente già giovedì.

La conferma della data dipende dalla disponibilità di Israele a impegnarsi per un cessate il fuoco, sotto la pressione americana, come base per l’avvio dei negoziati, in cambio dell’astensione di Hezbollah dal lancio di razzi”. Il quotidiano libanese Nidaa al-Watan ha riportato che l’incontro si terrà mercoledì o giovedì a Washington.

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