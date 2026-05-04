Coppa del Mondo di spada, 24 azzurri in pedana nel prossimo weekend a Medellin

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Medellín a ospitare nel prossimo weekend l’ultima tappa stagionale del Grand Prix di spada maschile e femminile. In Colombia, dove come in tutte le prove del circuito d’elite GP sono in programma soltanto gare individuali a punteggio maggiorato, saliranno in pedana 24 atleti azzurri, equamente divisi tra uomini e donne. Le prime due giornate, venerdì 8 e sabato 9 maggio, saranno dedicate ai preliminari, prima della competizione maschile e poi di quella femminile, mentre domenica 10 andranno in scena i tabelloni principali di entrambe le gare per l’assegnazione delle medaglie. Il ct degli spadisti Diego Confalonieri dovrà rinunciare a Davide Di Veroli, alle prese con un problema fisico e lasciato dunque precauzionalmente al riposo in vista dell’impegno conclusivo di Coppa del Mondo di specialità previsto dopo due settimane a Berna.

In Sud America i 12 azzurri impegnati saranno Matteo Galassi (numero 5 del ranking), Andrea Santarelli (27), Simone Mencarelli (30), Valerio Cuomo (45), Gianpaolo Buzzacchino (55), Filippo Armaleo (90), Fabrizio Cuomo (118), Enrico Piatti (146), Fabio Mastromarino (273), Marco Paganelli (512), Jacopo Rizzi e Cristiano Sena. Nella prova delle donne, invece, il ct della spada femminile Dario Chiadò schiererà Alberta Santuccio (numero 3 al mondo), Giulia Rizzi (5), Rossella Fiamingo (11), Sara Kowalczyk (12), Roberta Marzani (30), Gaia Caforio (60), Federica Isola (66), Alessandra Bozza (97), Lucrezia Paulis (107), Nicol Foietta (128), Carola Maccagno (134) e Gaia Traditi (136).

– foto ufficio stampa Federscherma –

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