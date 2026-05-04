Cina: scienze alimentari e tradizione si incontrano nello Xizang (1)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Zhang Yuhong (a sinistra) parla con una sua studentessa presso un istituto per lo sviluppo di prodotti agricoli e scienze alimentari a Lhasa, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, il 29 aprile 2026. Zhang è una ricercatrice senior specializzata in prodotti agricoli e scienze alimentari dello Xizang. Attiva presso l’istituto della regione, ha dedicato la sua carriera all’applicazione delle tecnologie microbiche alimentari alla modernizzazione delle specialità dell’altopiano. Nel 2019, il suo team ha avviato un progetto per sviluppare e commercializzare liquore d’orzo dell’altopiano, migliorando in modo significativo la resa nell’arco di tre anni di ricerca. Nel 2023, il team ha iniziato a raccogliere campioni di yogurt tradizionale in tutte le aree agricole e pastorali dello Xizang. I risultati hanno poi contribuito a ridurre la dipendenza da varietà importate. Il team ha inoltre creato una banca di oltre 2.000 varietà microbiche alimentari provenienti da cibi tradizionali dello Xizang. Zhang quest’anno ha ricevuto la medaglia nazionale del lavoro del primo maggio per i suoi contributi.

-Foto Xinhua-

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