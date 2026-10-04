ESSEN (GERMANIA (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri studenti cinesi e tedeschi si sono esibiti insieme a Essen, nella Germania occidentale, in occasione di un concerto nell’ambito di uno scambio giovanile volto a promuovere la comprensione culturale e l’amicizia attraverso la musica.

Gli studenti del Burg Chinese Chorus tedesco e della scuola secondaria dell’Università dello Yunnan hanno eseguito una selezione di canzoni cinesi durante il concerto, ricevendo calorosi applausi da un pubblico di circa 200 persone.

Il Burg Chinese Chorus è un’organizzazione senza scopo di lucro che porta avanti un programma “Imparare il cinese cantando” rivolto ai giovani in Germania. Combinando l’apprendimento della lingua con la musica e le attività di scambio, il gruppo lavora per promuovere i legami tra i popoli dei due Paesi.

Nel suo discorso, Olaf Millmann, presidente dell’associazione Burg Chinese Chorus, ha affermato che imparare attraverso il canto offre ai giovani tedeschi un modo accessibile per muovere i primi passi nello studio del cinese.

“Una canzone può suscitare curiosità e spingere le persone a voler capire di più”, ha detto Millmann. “Quella curiosità può poi creare la motivazione per continuare a studiare la lingua e conoscere le persone che la parlano”.

Per Nikolaos Topoulos, 18 anni, membro del coro, l’interesse per il cinese è cresciuto costantemente da quando ha iniziato a studiare la lingua circa due anni fa. Ha raccontato a Xinhua che entrare a far parte del coro lo ha aiutato a migliorare molto il suo vocabolario e il cinese parlato. “Mi piace davvero il cinese e voglio continuare a studiarlo”.

A luglio si è recato in Cina con il coro, visitando Pechino, Kunming e altre città. Ha detto di essere rimasto colpito dalla vastità e dalla vitalità della Cina e dal calore della sua gente. “Ovunque siamo andati, le persone sono state molto amichevoli e accoglienti”, ha affermato, aggiungendo che intende presentare domanda all’Università del Sichuan, in Cina, dopo il diploma di scuola superiore.

Zhang Yungang, responsabile del coro, ha dichiarato a Xinhua che il programma “Imparare il cinese cantando” è attivo da oltre un decennio e ha avvicinato molti giovani tedeschi alla lingua cinese. Alcuni hanno successivamente studiato in Cina o intrapreso carriere legate agli scambi commerciali e culturali tra Cina e Germania.

“Quando cantano insieme, i loro cuori si avvicinano”, ha detto Zhang, aggiungendo che oltre un decennio di esperienza ha rafforzato la sua convinzione nel valore della musica come mezzo per mantenere vivi gli scambi giovanili tra i due Paesi.

(ITALPRESS)