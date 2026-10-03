Spagna, decine di migliaia di persone in piazza per protestare contro la crisi abitativa

MADRID (ITALPRESS) – Decine di migliaia di persone, circa 70.000 secondo la Delegazione del Governo, hanno manifestato nel centro di Madrid, per protestare contro la crisi abitativa. Lo riferisce El Pais. “Diritto alla casa” e “Sciopero generale subito” sono stati alcuni degli slogan più scanditi, dopo il recente sfratto dell’87enne madrilena Maricarmen Abascal e la bocciatura del decreto casa che avrebbe garantito tutele per i fragili.

La manifestazione ha raggiunto piazza Cibeles, dopo una marcia partita da quattro diversi punti della capitale. Gli organizzatori, il Sindacato degli Inquilini, l’organizzazione che guida le proteste successive allo sfratto di Maricarmen, insistono sulla necessità di indire uno sciopero generale “al più presto”, con l’obiettivo di aumentare la portata e l’impatto della mobilitazione.

A Madrid la grande manifestazione non ha fatto registrare tensioni. A Valencia invece il corteo di circa 6mila persone si è concluso con alcuni scontri con la polizia. Nel resto della Spagna in migliaia hanno preso parte alle manifestazioni a Santander, Palma, Leòn, Santiago de Compostela, San Sebastián e Oviedo.

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(ITALPRESS).