Tunisia, 335 milioni di euro dalla Banca islamica di sviluppo per estendere autostrade verso regioni Kef e Jendouba

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Banca islamica di sviluppo ha approvato un finanziamento di 335,49 milioni di euro, pari a circa 1,1 miliardi di dinari tunisini, a favore della Tunisia per un progetto di estensione della rete autostradale verso le regioni di Kef e Jendouba. L’approvazione è arrivata durante la riunione del Consiglio dei direttori esecutivi dell’istituto, tenutasi a Gedda sotto la presidenza di Mohammed Sulaiman Al Jasser, presidente della Banca. Secondo quanto comunicato dall’istituto, il progetto mira a rafforzare l’integrazione economica e lo sviluppo regionale attraverso il miglioramento dei collegamenti e dell’accessibilità tra le diverse aree del Paese. L’intervento punta inoltre a favorire la coesione sociale, facilitare gli spostamenti, migliorare la sicurezza stradale e potenziare le infrastrutture di trasporto.

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