Malta, boom di arrivi turistici ma cala la spesa per visitatore

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha accolto un numero record di 3.160.974 turisti internazionali tra gennaio e agosto 2026, con un aumento del 17,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto l’Ufficio nazionale di statistica. Nel solo mese di agosto gli arrivi hanno raggiunto quota 539.655, in crescita del 14,7% su base annua, mentre i pernottamenti sono aumentati del 9,9%, raggiungendo i 3,8 milioni.

La spesa complessiva dei turisti è salita del 14,9%, a 629,3 milioni di euro, con una spesa media stimata in 165,5 euro per notte. Nonostante l’aumento degli arrivi, la spesa media per turista nei primi otto mesi dell’anno è scesa a 937 euro, rispetto ai 956 euro registrati nel 2025. È diminuita anche la durata media dei soggiorni, pari a 5,93 notti contro le 6,30 del 2025 e le 6,39 del 2024. Ad agosto la permanenza media si è attestata a sette notti.

Tra i principali mercati, la Polonia ha registrato la crescita più significativa, con 370.690 arrivi, in aumento del 50,2%, mentre la Romania ha segnato un incremento del 50,5%, a quota 63.941. Il Regno Unito si è confermato il principale mercato extra-Ue per Malta, con 644.257 arrivi, in crescita del 17,9%.

In calo invece gli arrivi dalla Francia, diminuiti del 7,2% a 195.896, mentre i pernottamenti dei turisti francesi hanno registrato una flessione del 14,1%. Ad agosto gli arrivi dai Paesi extra-Ue sono cresciuti del 21,1%, contro l’11,7% dei mercati dell’Ue e il 7,1% dell’area euro. I dati arrivano mentre prosegue il dibattito sull’impatto dell’aumento dei flussi turistici sulle infrastrutture e sull’ambiente di Malta.

Nel 2025 il Paese ha registrato 4,02 milioni di arrivi, mentre la strategia governativa Vision 2050 punta a raggiungere 4,5 milioni di arrivi l’anno entro il 2035.

Il ministro delle Finanze Clyde Caruana aveva già avvertito del rischio di raggiungere un possibile “punto di saturazione”, mentre la Camera del Commercio ha chiesto un cambiamento nella strategia, da un modello basato sui volumi a uno orientato verso un turismo di maggiore valore economico.

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(ITALPRESS).