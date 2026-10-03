Elezioni parlamentari Lettonia, exit poll: in testa la Lista Unita del premier Kulbergs con il 35,6% dei consensi

ROMA (ITALPRESS) – La Lista Unita del premier lettone Andris Kulbergs, sostenitore dell’Ucraina, secondo gli exit poll, avrebbe ottenuto alle elezioni parlamentari in Lettonia una vittoria schiacciante, con il 35,6% dei voti, registrando un incremento di 24 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale.
Seguono Lettonia prima di tutto, con l’11,3%, i Progressisti, all’11,1%, e Potere Sovrano, al 10,8%. L’exit poll indica inoltre il superamento della soglia del 5% da parte di Alleanza Nazionale, con l’8,7%, e di Nuova Unità, con il 6,7%.
Secondo la rilevazione, sarebbero dunque sei le formazioni politiche destinate a entrare nel Parlamento lettone.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS9.
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]