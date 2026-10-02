Tunisia, firmato il Patto nazionale per la salute

IPA68245182 - Tunisian Minister of the Health Mustapha Ferjani speaks at the opening of the first Tunis Forum on Sino-African Medical Development in Tunis on November 21, 2025. The forum brings together officials, medical experts and business representatives from China and across Africa. Co-organised by the Tunisian Ministry of Health and the Chinese National Health Commission, this forum aims to strengthen cooperation in public health and deepen medical exchanges between China and African countries..Mohamed Hammi/Sipa Press//HAMMI_D644198/Credit:Mohamed Hammi/SIPA/2511221436

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia punta sulla trasformazione digitale della sanità per accelerare la copertura sanitaria universale. Il ministro della Salute, Mustapha Ferjani, e il ministro delle Tecnologie della comunicazione, Sofiene Hemissi, hanno firmato il 1° ottobre il Patto nazionale per la salute, al termine della conferenza internazionale “Telehealth Connect 2026”, tenutasi a Tunisi dal 29 settembre al 1° ottobre.

La piattaforma nazionale di vaccinazione EVAX ha già collegato circa 2.000 centri e consentito il monitoraggio di 13 milioni di dosi, secondo quanto riferito dal ministro della Salute. Il Patto mira a migliorare l’accesso alle cure, in particolare nelle regioni interne, attraverso la telemedicina e la digitalizzazione dei servizi. Tra gli obiettivi figurano la diffusione dell’identificativo sanitario nazionale, delle cartelle cliniche elettroniche condivise e delle prestazioni mediche a distanza, oltre alla modernizzazione delle infrastrutture digitali e alla gestione sicura dei dati sanitari.

L’iniziativa si basa sulla cooperazione tra il ministero della Salute e i partner internazionali, in particolare l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), la Banca mondiale e il Giappone, per sostenere il percorso tunisino verso la copertura sanitaria universale. Durante la cerimonia di firma, la coordinatrice residente delle Nazioni Unite in Tunisia, Rana Taha, ha pronunciato un intervento a nome del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Nel messaggio è stata sottolineata l’importanza di fare in modo che la trasformazione digitale produca benefici concreti per i cittadini, riducendo le disparità nell’accesso a cure di qualità, soprattutto nelle aree meno servite. L’Oms ha inoltre evidenziato la necessità di un uso sicuro e responsabile delle tecnologie, dei dati e dell’intelligenza artificiale per sostenere la diagnosi, le decisioni cliniche e la pianificazione sanitaria, garantendo equità e fiducia nei servizi.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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