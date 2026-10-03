In Sardegna il mercato del lavoro accelera, Manca “Dati dimostrano che siamo sulla strada giusta”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il mercato del lavoro in Sardegna conferma un trend positivo e in costante miglioramento dal 2024 a oggi, sostenuto da una solida crescita dell’occupazione e da un deciso ampliamento della forza lavoro. I numeri del triennio 2024-2026 fotografano una regione in movimento: sempre più sardi cercano un impiego e il tasso di attività sale dal 63,1% del 2024 al 64,4% del 2025. A dare la vera misura della ripresa è però l’andamento del 2026, che mette a segno un’accelerazione decisiva nei mesi estivi. Nel secondo trimestre dell’anno, infatti, il tasso di attività balza al 67,3%: è il dato più alto mai registrato in tutto il periodo analizzato, una quota che aggancia a tutti gli effetti la media nazionale. Una spinta a cui il sistema economico risponde con i fatti, portando il tasso di occupazione dal 57,7% al 58,2%. “I dati dimostrano che siamo sulla strada giusta e che le politiche attuate in questi anni stanno generando un impatto reale e concreto sul nostro territorio”, dichiara l’assessora del Lavoro, Desirè Manca. “L’introduzione di misure mirate e di interventi strutturali ha saputo imprimere un nuovo dinamismo al mercato del lavoro sardo, stimolando la fiducia delle imprese e riattivando energie che fino a poco tempo fa restavano ai margini. La crescita della partecipazione e l’aumento del tasso di occupazione sono il frutto di un impianto complessivo con cui abbiamo investito e continueremo a investire ingenti risorse finanziarie. La nostra priorità resta la qualità del lavoro. Per questo sosteniamo con forza la creazione di occupazione stabile, incentivando le assunzioni con contratti a tempo indeterminato per dare certezze durature, continuità reddituale e un futuro di crescita solida alle famiglie, ai giovani e a tutto il sistema produttivo della Sardegna”.

“In questo scenario di grande dinamismo – prosegue l’assessora – va letta anche la disoccupazione: dopo il calo dall’10,1% del 2023 all’8,3% del 2024, il dato si assesta al 9,3% nel 2025. Lontano dai picchi del passato, questo aumento “tecnico” è in realtà il segnale di un fenomeno positivo: il ritorno sul mercato di chi prima aveva smesso di cercare e oggi torna a scommettere sul lavoro”. Nel secondo trimestre del 2026 sale anche il tasso di occupazione, che sale al 61,0%, guadagnando ben 3,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2024. Numeri che dimostrano la forte capacità del sistema economico sardo di assorbire e valorizzare i nuovi lavoratori. I dati in valore assoluto confermano tale evoluzione: gli occupati passano da 585,6 mila unità nel secondo trimestre 2024 a 619,5 mila nel secondo trimestre 2026, con un incremento di quasi 34 mila persone. Contestualmente, le forze di lavoro crescono da 638,8 mila a 680,9 mila unità. L’incremento della partecipazione è accompagnato da una marcata riduzione degli inattivi, che scendono da 371,0 mila a 318,8 mila unità, mentre il tasso di inattività si riduce dal 37,4% al 32,7%. Ciò segnala un maggiore coinvolgimento della popolazione in età lavorativa nel mercato del lavoro.

“L’efficacia delle politiche attive e dei nostri servizi per il lavoro ha centrato un primo grande obiettivo: abbattere l’inattività e restituire fiducia a chi aveva smesso di cercare un impiego. Oltre a stimolare la partecipazione, però, la vera sfida dei prossimi anni è affiancare a questo dinamismo un deciso rafforzamento del tessuto produttivo. Insieme agli investimenti sul territorio – conclude l’esponente della Giunta- le nostre politiche industriali ed economiche puntano a sostenere la domanda delle imprese, trasformando questa forte spinta al lavoro in opportunità occupazionali stabili, di qualità e durature”.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

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