Il Grande Museo Egizio sfiora i 4 milioni di visitatori dalla sua apertura

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il Grande Museo Egizio ha accolto quasi 4 milioni di visitatori dalla sua apertura, nel novembre 2025, alla fine di agosto 2026. Lo ha reso noto il Centro media del Consiglio dei ministri egiziano in un’infografica pubblicata sui social media. Il dato conferma il crescente interesse per le principali destinazioni culturali dell’Egitto e il ruolo del museo nella promozione del patrimonio dell’antico Egitto. Secondo il Centro media, diverse testate e piattaforme internazionali hanno evidenziato il valore del museo. National Geographic ha sottolineato l’ampiezza delle collezioni, con circa 50.000 reperti distribuiti in 12 sale, mentre Antiquity ne ha evidenziato il rilievo nel panorama museale contemporaneo.

– foto IPA Agency –

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