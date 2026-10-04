Lavoro, in Sardegna quasi 34 mila occupati in più rispetto al secondo trimestre 2024. Todde “Segnali di crescita”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Crescono l’occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro in Sardegna. Nel secondo trimestre del 2026 gli occupati hanno superato quota 619 mila, quasi 34 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2024. La presidente della Regione Alessandra Todde interviene sui dati Istat già illustrati dall’assessora del Lavoro Desirè Manca, richiamando le priorità dell’azione regionale.

“Restituire fiducia a chi aveva smesso di cercare un impiego e creare le condizioni per un lavoro stabile sono priorità per la Sardegna. Gli ultimi dati Istat mostrano segnali di crescita”, dichiara la presidente Todde.

Il tasso di attività è passato dal 63,1% del 2024 al 64,4% del 2025, fino al 67,3% del secondo trimestre del 2026: il valore più alto del periodo analizzato, in linea con la media nazionale. Nel confronto tra il secondo trimestre del 2024 e quello del 2026, gli inattivi sono scesi da 371 mila a 318,8 mila, confermando una maggiore partecipazione al mercato del lavoro.

Il tasso di disoccupazione, dopo essere diminuito dal 10,1% del 2023 all’8,3% del 2024, si è attestato al 9,3% nel 2025.

“Questo dato si accompagna al ritorno nella ricerca di un impiego di persone che avevano smesso di cercarlo. Le politiche attive e i servizi per il lavoro devono continuare a sostenere questa partecipazione e, insieme agli interventi a favore delle imprese, contribuire a creare occupazione stabile e di qualità”, sottolinea Todde.

La presidente conclude con un riconoscimento al lavoro dell’Assessorato: “Ringrazio l’assessora Desirè Manca e tutto l’Assessorato del Lavoro per l’impegno quotidiano nel costruire questo percorso”.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

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