Raid israeliano su un condominio a Gaza City, 5 morti e numerosi feriti

ROMA (ITALPRESS) – Un attacco aereo israeliano contro un condominio nella parte occidentale di Gaza City ha causato la morte di almeno cinque persone e il ferimento grave di almeno altre sei. Lo riporta Al Jazeera. L’attacco ha colpito l’edificio al-Asala nel quartiere di Remal nelle prime ore di sabato, senza preavviso.

– foto IPA Agency –

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