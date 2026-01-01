PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina amplierà ulteriormente la domanda interna, con un’attenzione particolare al rafforzamento della spesa dei consumatori, ha dichiarato martedì un funzionario.

Liu Rihong, funzionario dell’Ufficio di ricerca del Consiglio di Stato, ha formulato queste osservazioni durante l’ultima puntata del China Economic Roundtable, un talk show per tutti i media organizzato dall’agenzia di stampa Xinhua.

L’espansione della domanda interna è stata messa al primo posto nell’agenda delle politiche economiche della Cina per il 2026.

Il sostegno politico per stimolare i consumi rimarrà solido, ha affermato Liu. Per rafforzare i fattori endogeni della spesa dei consumatori, la Cina ottimizzerà l’attuazione dei programmi di aggiornamento su larga scala delle attrezzature e di trade-in dei beni di consumo, e formulerà un piano per aumentare i redditi dei cittadini.

Nel frattempo, il Paese rafforzerà il sostegno politico per liberare il potenziale di consumo in settori come cultura e turismo, assistenza agli anziani e all’infanzia, ha aggiunto il funzionario.

