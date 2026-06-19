Egitto-Iran, il ministro Abdel Aaty sente Araghchi: focus sull’accordo con gli Usa

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdel Aaty, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo iraniano Abbas Araghchi, incentrato sul memorandum d’intesa raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Secondo una nota del Ministero degli Esteri egiziano, Abdel Aaty ha sottolineato l’importanza dell’intesa nel ridurre le tensioni ed evitare ulteriori escalation nella regione, auspicando che possa rappresentare un punto di svolta verso la sicurezza e la stabilità e aprire la strada a soluzioni diplomatiche. Il ministro ha espresso apprezzamento per il coordinamento regionale e internazionale che ha portato a questo risultato, ribadendo l’auspicio di un accordo finale e sostenibile che tenga conto delle preoccupazioni di tutte le parti. Da parte sua, Araghchi ha elogiato il ruolo dell’Egitto negli sforzi di mediazione e nel facilitare il dialogo tra le parti.

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