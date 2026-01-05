MACAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Regione amministrativa speciale cinese di Macao ha registrato un forte aumento del turismo durante il periodo delle vacanze di Capodanno, secondo i dati pubblicati lunedì dal Corpo di polizia per la pubblica sicurezza (CPSP) della Regione.

Dal 31 dicembre 2025 al 4 gennaio, i posti di controllo di frontiera di Macao hanno gestito un totale di 3.807.706 transiti in entrata e in uscita. Nello stesso periodo, gli arrivi di visitatori in entrata hanno raggiunto quota 766.240, a testimonianza di una solida domanda di viaggi durante le vacanze.

Il CPSP ha riferito in precedenza che il totale di passaggi di frontiera a Macao in un solo giorno ha toccato un massimo storico il primo gennaio, con 866.603 transiti registrati in entrata e in uscita. Gli arrivi di visitatori nella giornata hanno raggiunto i 188.036, il livello più alto mai registrato per il giorno di Capodanno.

Il picco delle vacanze segue un anno da record per il settore turistico di Macao. Nel 2025, gli arrivi complessivi di visitatori in città hanno raggiunto i 40,06 milioni, il dato annuale più elevato mai registrato, secondo il CPSP.

(ITALPRESS).