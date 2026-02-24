PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei passeggeri fotografati su una banchina della stazione ferroviaria di Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 22 febbraio 2026. Le ferrovie cinesi hanno gestito 121 milioni di viaggi di passeggeri durante le vacanze per la Festa di primavera appena concluse, con un aumento dell’11,5% rispetto allo stesso periodo festivo dello scorso anno, come mostrano i dati ufficiali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
