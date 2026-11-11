SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune modelle presentano creazioni realizzate con l’arte del rame di Zhu Bingren durante il Carnevale delle arti della CIIE, nell’ambito della nona edizione della China International Import Expo (CIIE) a Shanghai, nella Cina orientale, l’8 novembre 2026. Durante la fiera si sono tenuti numerosi eventi culturali, che hanno permesso a espositori e visitatori di sperimentare un vivace connubio di culture, oltre agli incontri finalizzati al networking e ai colloqui di cooperazione.

-Foto Xinhua-

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