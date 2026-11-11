Libia, NOC illustra la governance al Processo di Berlino

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – La National Oil Corporation (NOC) libica ha presentato un’illustrazione dettagliata sulla governance del settore petrolifero e del gas al gruppo di lavoro economico del Processo di Berlino. Secondo quanto dichiarato dalla NOC in un comunicato su Facebook, il briefing ha illustrato i meccanismi delle entrate e delle importazioni di benzina e diesel per il mercato locale, basati sulla decisione del Consiglio dei ministri n. 525 del 2026. Il quadro prevede il coordinamento con il Ministero delle Finanze, la Banca Centrale e la supervisione degli organi di controllo, oltre alla trasparenza nelle forniture di carburante. L’incontro, tenutosi presso la sede dell’UNSMIL a Tripoli, ha visto la partecipazione dei direttori dell’ente, del capo della Corte dei Conti, della rappresentante speciale dell’ONU Hanna Tetteh e di diversi ambasciatori. I partecipanti hanno elogiato il ruolo strategico della Libia nell’approvvigionamento energetico globale e la trasparenza della NOC, confermando la necessità di proseguire la cooperazione.

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