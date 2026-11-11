“The Spiral (L’Estranea)” debutta a New York, Strippoli presenta il film italiano in corsa per l’Oscar

di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sala gremita e grande partecipazione del pubblico a New York per la prima proiezione newyorkese di The Spiral (L’Estranea), il film di Paolo Strippoli selezionato dall’Italia per concorrere all’Oscar 2027 come miglior film internazionale. La serata si è svolta al Robin Williams Center della SAG-AFTRA Foundation, organizzata da Italy on Screen Today New York, sotto la direzione artistica di Loredana Commonara, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a New York. Un appuntamento importante per la promozione del cinema italiano negli Stati Uniti e per la campagna americana del film in vista degli Academy Awards. Al termine della proiezione, Strippoli ha incontrato il pubblico in un vivace dibattito moderato dal critico cinematografico Stevie Wong, della Critics Choice Association. Numerose le domande, dalla costruzione dei personaggi alle influenze letterarie, fino alle difficoltà del cinema italiano contemporaneo di affermarsi sul mercato internazionale.

Interpretato da Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano, The Spiral mescola dramma familiare e horror psicologico, esplorando l’ossessione per il controllo e la paura di perdere il dominio sulla propria vita. “Sono affascinato dal tema del controllo, dalla sua perdita e dagli sforzi che facciamo per conservarlo”, ha spiegato Strippoli, riconoscendo nel personaggio di Anna, interpretato da Trinca, anche una parte di sé. Il regista ha raccontato che inizialmente Trinca era esitante ad accettare il ruolo, anche per i pregiudizi che ancora circondano il cinema di genere in Italia. Diversa la reazione di Bruni Tedeschi, che accettò immediatamente dopo aver letto la sceneggiatura: “Conosco la Straniera. Ci parlo ogni giorno”, gli disse. Strippoli ha spiegato anche che la struttura narrativa segue il movimento di una spirale: ogni capitolo diventa progressivamente più breve e incalzante, trascinando lo spettatore nella tensione psicologica della protagonista.

Particolarmente provocatoria una domanda del pubblico: perché negli Stati Uniti si continuano a celebrare Fellini, Rossellini e Antonioni, mentre si vedono così pochi film italiani contemporanei? “Non voglio che si pensi che il cinema italiano viva soltanto nel passato”, ha risposto Strippoli. “A volte sembra proprio così e non va bene”. Secondo il regista, l’Italia dovrebbe fare di più per sostenere e promuovere all’estero le nuove voci del proprio cinema. Interrogato sulle influenze artistiche, ha citato Thomas Mann, Elena Ferrante e la tragedia greca, aggiungendo una confessione: “Tutto quello che scrivo nasce dalla paura. La paura è il mio unico riferimento”. La serata si è conclusa tra gli applausi e con una fotografia collettiva: Strippoli sollecitato da Wong ha invitato gli spettatori a riprodurre il misterioso gesto delle mani che caratterizza l’estranea nel film.

– foto xo9/Italpress –

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