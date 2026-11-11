Sahara, all’Onu ampio sostegno al Piano di autonomia marocchino dopo il veto russo

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Un ampio sostegno internazionale al piano di autonomia del Sahara sotto sovranità marocchina è emerso dal dibattito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, riunitasi il 10 novembre per esaminare il veto opposto dalla Russia, il 30 ottobre scorso, alla risoluzione americana sul rinnovo del mandato della Minurso, sostenuta da 11 membri del Consiglio di sicurezza. La seduta ha evidenziato una significativa convergenza diplomatica attorno alla proposta marocchina, considerata da numerosi Paesi la soluzione più realistica e praticabile per porre fine a una controversia che dura da oltre cinquant’anni. L’ambasciatore americano presso l’Onu, Mike Waltz, ha ribadito il pieno sostegno di Washington al piano marocchino, indicandolo come l’unica strada percorribile verso una pace duratura e giudicando irrealistica la prospettiva di un referendum. Anche l’Unione europea, attraverso il rappresentante Stavros Lambrinidis, ha sottolineato che una vera autonomia costituisce una soluzione più realistica. La Francia, per voce dell’ambasciatore Jérome Bonnafont, ha riaffermato che il presente e il futuro del Sahara occidentale si collocano nell’ambito della sovranità marocchina, indicando nel piano di autonomia del 2007 l’unica base per una soluzione politica. Un deciso sostegno è arrivato anche dai Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e da diversi Stati africani, tra cui Costa d’Avorio, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale e Madagascar. I Paesi nordici hanno invece espresso rammarico per il veto russo, richiamando i rischi per la stabilità regionale. Secondo quanto riportano i media marocchini, la Russia ha difeso la propria decisione, mentre Algeria, Sudafrica, Namibia e Timor Est hanno mantenuto posizioni estremamente minoritarie favorevoli al referendum per l’indipendenza, in contrasto con il crescente sostegno internazionale alla proposta marocchina.

Numerose delegazioni hanno inoltre apprezzato l’impegno del Marocco a rispettare il cessate il fuoco e a cooperare con le Nazioni Unite nella fase successiva alla scadenza del mandato della Minurso. Il dibattito ha così confermato il consolidamento di un ampio fronte diplomatico favorevole al piano di autonomia marocchino, rafforzandone la centralità come riferimento per una soluzione politica definitiva, nonostante il veto russo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).