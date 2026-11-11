ROMA (ITALPRESS) – Un massiccio attacco con droni è stato condotto nella notte dall’Ucraina nella regione di San Pietroburgo. Secondo quanto reso noto dal governatore regionale Aleksandr Drozdenko, 150 droni nemici sono stati abbattuti. L’obiettivo dell’attacco era l’area portuale di Ust-Luga, nel distretto di Kingisepp. Diversi droni hanno colpito l’area, provocando un incendio e ferendo tre operai, ma nessuno in pericolo di vita.

ARRESTATI 2 AGENTI POLACCHI CHE RACCOGLIEVANO INFORMAZIONI MILITARI IN RUSSIA

Il Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa ha identificato e localizzato una rete di intelligence dei servizi segreti polacchi operante nella regione di Kaliningrad. L’FSB ha arrestato due agenti dei servizi segreti polacchi in relazione a un caso di spionaggio. Lo riferisce l’agenza Interfax, seconco cui i due agenti stavano raccogliendo e trasmettendo informazioni sul personale e sulle strutture del ministero della Difesa russo, nonché informazioni sulla situazione socio-economica nella regione di Kaliningrad e sulle politiche migratorie e sociali della zona. Il tribunale ha disposto la custodia cautelare per gli indagati.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).