SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone passano davanti allo stand della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan durante la nona edizione della China International Import Expo (CIIE) a Shanghai, nella Cina orientale, il 10 novembre 2026. Durante la fiera si sono tenuti numerosi eventi culturali, che hanno permesso a espositori e visitatori di sperimentare un vivace connubio di culture, oltre agli incontri finalizzati al networking e ai colloqui di cooperazione.

-Foto Xinhua-

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