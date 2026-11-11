TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Israele “ha consentito l’ingresso a Gaza di ulteriori forniture umanitarie per alleviare le difficoltà legate all’inverno che la popolazione locale sta affrontando. Attraverso il Cogat – l’ente che si occupa delle attività nei Territori palestinesi -, Israele ha agevolato un piano di preparazione all’inverno, in coordinamento con il Board of Peace, le Nazioni Unite, organizzazioni internazionali e Paesi donatori”. Lo ha reso noto l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il piano comprende oltre 91.000 tende, più di 8.200 camion carichi di indumenti invernali e altri beni di prima necessità, 12 automezzi per la rimozione di liquami, nonché interventi di riparazione alle infrastrutture idriche e fognarie. Tuttavia, l’ingresso nella Striscia di case mobili – considerate dagli organismi umanitari lo strumento più necessario per proteggersi dalle forti piogge e dalle rigide condizioni invernali – rimane vietato. In seguito alle critiche sollevate dal Board of Peace, sostenuto dagli Stati Uniti e da altri Paesi, in merito alle restrizioni imposte da Israele all’ingresso di aiuti nella Striscia di Gaza, l’ufficio del primo ministro ad interim ha ribadito ieri che Israele sta facendo tutto il possibile per consentire l’ingresso di attrezzature invernali a Gaza, aggiungendo che è Hamas, e non Israele, a non rispettare i propri impegni.

“Israele sta lavorando in stretta collaborazione con gli Stati Uniti e il Board of Peace”, si legge in una dichiarazione in lingua inglese dell’ufficio del Primo Ministro. “Israele è impegnato a garantire il successo del piano in 20 punti del Presidente Trump”. L’ufficio del primo ministro ha sottolineato che, secondo il piano degli Stati Uniti per Gaza, Hamas deve deporre le armi prima che possa avere inizio la ricostruzione della Striscia. “Israele sperava che Hamas rispettasse l’impegno a disarmarsi, smilitarizzarsi, rinunciare al governo della Striscia e avviare un processo di deradicalizzazione a Gaza”, prosegue la nota. “Ad oggi, Hamas non ha consegnato nemmeno un’arma e continua a tenere in ostaggio la popolazione di Gaza sotto il suo dominio terroristico”. Nei giorni scorsi, il Board of Peace ha sollecitato Israele a consentire l’ingresso di maggiori aiuti umanitari a Gaza – dove le piogge hanno causato l’allagamento delle tende – e ha criticato Hamas per il suo rifiuto di disarmarsi, un atteggiamento che, secondo l’organismo, rende più difficile fornire assistenza alla popolazione civile.

Il Board, istituito nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco nella Striscia dell’ottobre 2025, ha dichiarato di aver “espressamente sollecitato il governo israeliano ad autorizzare l’ingresso di materiali essenziali per rifugi temporanei, infrastrutture idriche e igienico-sanitarie, gestione dei rifiuti, drenaggio e smaltimento delle acque reflue, nonché a rispettare gli impegni assunti nel quadro del Protocollo umanitario di Sharm el-Sheikh”, sottoscritto al momento dell’entrata in vigore del cessate il fuoco. Pur riconoscendo “le misure attualmente al vaglio del governo israeliano”, il Board of Peace ha sottolineato che “la risposta rimane insufficiente”. Nella sua risposta di martedì, l’ufficio di Netanyahu ha sottolineato che Hamas ha utilizzato materiali destinati alla costruzione delle infrastrutture di Gaza per potenziare il proprio apparato militare. “Ha impiegato cemento destinato alle abitazioni per costruire tunnel del terrore, ha trasformato condutture idriche in lanciamissili e ha usato pompe per impianti fognari per fabbricare razzi”, afferma Israele.

“Hamas sottrae risorse agli abitanti di Gaza per armarsi, dirottando sistematicamente gli aiuti umanitari verso infrastrutture militari, mentre le Nazioni Unite e l’Unrwa chiudono un occhio”. “Finché Hamas rimarrà al potere, utilizzerà ogni bene a duplice uso che entra a Gaza per consolidare il proprio regime del terrore ed espandere il proprio arsenale militare”, ha dichiarato l’ufficio del primo ministro.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).