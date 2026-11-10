Ucraina, Zelensky “Ad Abu Dhabi trilaterale costruttivo”

IPA91063053 - UNITED ARAB EMIRATES, ABU DHABI - NOVEMBER 10, 2026: Vladimir Medinsky, Aide to the Russian President, Igor Kostyukov, Head of the Main Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces, Alexander Zorin, First Deputy Head of the Information Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces, and Yuri Zhigarlovsky, Deputy Head of the Main Operational Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces, and Alexei Komkov (L-R), Head of the Operational Information and International Relations Servise of the FSB, and Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, UAE Foreign Minister, and Jared Kushner (R-L), US Special Envoy for Peace Missions, attend Russia-US-Ukraine trilateral talks over key aspects of creating a new continental security system in the post-war period. Grigory Sysoyev/POOL/TASS/Sipa USA

ROMA (ITALPRESS) –La giornata di oggi ha segnato l’avvio degli incontri ad Abu Dhabi: si sono svolte discussioni preliminari con i partner europei e americani, seguite da una sessione trilaterale che ha visto coinvolte la nostra delegazione, quella statunitense e quella russa. Sono grato a tutti i partner dell’Ucraina per il loro sostegno. Il formato trilaterale si è rivelato costruttivo e piuttosto sostanzioso. Abbiamo avuto modo di discutere la necessità e i possibili parametri di misure a carattere umanitario; la liberazione dei prigionieri rappresenta una priorità”. Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in merito al trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti ad Abu Dhabi.

“Abbiamo affrontato in dettaglio il tema delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e le basi per la loro sostenibilità a lungo termine. Sono necessari meccanismi concreti per scongiurare il ripetersi di un conflitto. Si è discusso, inoltre, della necessità di adottare misure di de-escalation – prosegue Zelensky -. Ho definito obiettivi chiari per il nostro team in vista del proseguimento del dialogo, sia per la sessione trilaterale di domani, sia per i colloqui che si terranno nei prossimi giorni con i rappresentanti del Presidente degli Stati Uniti e con funzionari europei. L’obiettivo principale è avvicinare concretamente la pace. La delegazione ucraina è impegnata a svolgere un lavoro produttivo, rigoroso e leale. Ringrazio la parte statunitense per aver organizzato questi incontri e gli Emirati per aver messo a disposizione una sede affidabile per i negoziati”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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