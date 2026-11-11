Marocco, nuovi progetti di dissalazione per rafforzare la sicurezza idrica

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Marocco sta portando avanti un ampio pacchetto di progetti per consolidare la sicurezza idrica e diversificare le fonti di approvvigionamento. Il piano prevede l’espansione della dissalazione dell’acqua di mare, l’aumento della capacità di stoccaggio delle dighe e l’accelerazione dei collegamenti interbacino, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza dei consumi. Secondo la piattaforma di notizie governativa “Alma Dialna”, il Paese punta a portare la produzione di acqua dissalata a circa 1,7 miliardi di metri cubi all’anno. Sono in corso lavori di costruzione e ampliamento di una rete di grandi impianti di dissalazione in diverse regioni, come riportato anche dal sito marocchino Le360.

Nei prossimi mesi entreranno in funzione tre impianti strategici a Dakhla, Safi e nella grande area di Casablanca. Queste strutture garantiranno scorte aggiuntive di acqua potabile per la popolazione. Parallelamente, è in corso l’innalzamento della capacità complessiva di stoccaggio delle dighe, che dovrebbe raggiungere circa 22 miliardi di metri cubi entro il 2027. Viene inoltre accelerato il progetto della “autostrada dell’acqua”, uno strumento strategico per trasferire le eccedenze idriche dai bacini settentrionali più piovosi verso le zone che soffrono di deficit cronico e di una pressione continua sulle risorse disponibili.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).