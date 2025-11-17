Cina-Europa: tra gennaio e ottobre Interporto Xi’an ha gestito oltre 5.000 treni merci (1)

XI’AN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Una foto scattata con un drone il 17 novembre 2025 mostra un treno merci Cina-Europa in partenza dalla stazione dell’Interporto Internazionale di Xi’an, nella provincia nordoccidentale cinese dello Shaanxi. Tale stazione ha gestito un totale di 5.063 viaggi di treni merci tra Cina ed Europa nei primi dieci mesi di quest’anno, in aumento del 16,3% su base annua, secondo i dati del China State Railway Group Co. Ltd.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
