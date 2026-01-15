Cina: estesa esenzione fiscale per investitori esteri nel mercato obbligazionario

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina continuerà a esentare le istituzioni estere dal pagamento dell’imposta sul reddito societario e dell’imposta sul valore aggiunto sui redditi da interessi obbligazionari derivanti dal mercato obbligazionario cinese. Lo hanno annunciato giovedì il ministero delle Finanze e l’Amministrazione fiscale statale.

La politica rimarrà in vigore dal primo gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, secondo una dichiarazione congiunta diffusa dai due dipartimenti governativi.

L’iniziativa mira a promuovere ulteriormente l’apertura del mercato obbligazionario del Paese.

(ITALPRESS).